"Italia's Got Talent", è ancora boom di ascolti

13:15 - I telespettatori anche in questo quarto sabato televisivo premiano "Italia’s Got Talent", il talent show che mostra la più vasta varietà di performances artistiche. Con il 26.18% di share pari a 5 milioni 823 mila telespettatori in valori assoluti IGT si aggiudica per la quarta settimana consecutiva il primato negli ascolti e stacca lo show di Rai Uno “Ballando con le Stelle” di 1 milione e 500 mila telespettatori e 6 punti percentuali di share.

Grazie a questi risultati IGT consente ancora una volta alla rete ammiraglia Mediaset di vincere prima e seconda serata. Sul target commerciale IGT vola al 29.35% di share battendo Rai Uno (fermo al 15.32%) di oltre 14 punti percentuali. Un successo incessante dettato dalla ricerca del miglior talento e dalla più vasta varietà di performance che si susseguono davanti alla triade di giurati composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.