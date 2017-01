"Io Canto", Claudio Cecchetto sfida Mara Maionchi

14:45 - Alla fine la squadra di Claudio Cecchetto ha battuto al televoto quella di Flavia Cercato. I piccoli cantanti del talent scout dunque si scontreranno con Mara Maionchi domenica prossima a "Io Canto", in onda in prima serata e in diretta su Canale 5. Ospiti speciali sono stati i Modà che hanno duettato con Marica e Fausto Leali con Beatrice. Infine sono stati presentati gli inediti proposti da autori Siae per i protagonisti di "Io Canto".

Tra i brani inediti presentati "Il tuo Universo", scritto da Dario Faini e Andrea Amati per Damiano Caponio che l'ha cantata con Alessandro Casillo. Dunque si va verso la finalissima del programma musicale di Canale 5 ideato da Roberto Cenci e condotto da Gerry Scotti.



NUOVE VOCI NEL DOPPIO CD IO CANTO 4 - Dal 4 novembre è nei negozi e sui migliori portali di download digitale “Io canto 4”. Nel doppio cd sono raccolte 14 canzoni del repertorio italiano e internazionale interpretate nel corso dello show di Canale 5 e altrettanti brani scelti attraverso l’iniziativa “grandi autori per piccoli talenti”. “Io Canto 4” ha promosso questo progetto musicale che si pregia del Patrocinio della SIAE e ha dato vita ad un inedito connubio tra le più prestigiose firme del panorama autorale e le nuove voci del programma tv. Tutti gli autori iscritti alla Siae sono stati invitati a mandare opere pensate e scritte appositamente per gli interpreti della trasmissione. La piattaforma Mediaset.it ha accolto le proposte, che sono state valutate e selezionate da una Commissione composta da rappresentati della Siae, della Direzione Artistica di “Io Canto” e della Divisione Musica di RTI.