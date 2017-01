"Io Canto", Alessandro Casillo si commuove

12:03 - Momenti di commozione per Alessandro Casillo, ospite speciale a "Io Canto" in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5, al termine della sua esibizione. Il giovane cantante si è esibito con "Amore Bello" di Claudio Baglioni. Sarà stato per il testo così ricco d'amore o mosso da qualche ricordo privato, Alessandro si è liberato in un pianto commosso.

Intanto Alessandro è tornato alla musica con un nuovo progetto discografico. Si intitola "Niente da perdere" il singolo del cantante 17enne che racconta di un amore finito e del vuoto che lascia dentro di sé.