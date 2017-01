"Infinity", grande successo con più di 20mila attivazioni dal debutto

13:00 - Successo per Infinity a pochi giorni dal debutto dell'11 dicembre. La nuova offerta di contenuti video on demand in streaming con accesso immediato, ha superato la soglia delle 20mila nuove attivazioni (oltre 2mila al giorno). Già nelle prime 12 ore dall'attivazione il sito www.infinitytv.it aveva superato i 150mila accessi, oggi se ne registrano 500mila.

"Questi numeri confermano l'attenzione degli utenti italiani per un'offerta di cinema e di fiction che permette di scegliere tra migliaia di titoli, di decidere dove e quando vederli, nel massimo della libertà - ha spiegato Tullio Camiglieri, Presidente di Open Gate Italia e Responsabile Media Relations di Infinity -. Le nostre abitudini stanno cambiando e Infinity ci accompagnerà lungo questo nuovo percorso".



La piattaforma offre oltre 5000 titoli di film in HD, in lingua originale o con sottotitoli, sempre disponibili, da vedere e rivedere in qualunque momento su tutti i dispositivi: tablet (iPad, Samsung, Asus, Sony, Kindle, Acer), Smart TV (Samsung, Lg), Decoder HD digitale terrestre, Decoder HD sat, PC o MAC, console giochi (Ps, Xbox, Wii) e presto su smartphone (iPhone, Android, Win8).



La scelta più vasta suddivisa per generi, gusti e passioni disponibile in Italia, con una raccomandazione personalizzata sulle abitudini di visione dell'utente e con la possibilità di utilizzare contemporaneamente più device, cui si può accedere tramite una sottoscrizione di 9.99 euro al mese, senza obbligo di rinnovo alla scadenza.



Completano l'offerta film in anteprima disponibili a pochi mesi dall'uscita in sala che possono essere noleggiati per 48 ore, anche da chi non ha una sottoscrizione attiva, al costo per singolo noleggio che va dai 3 ai 5 euro, con uno sconto fino al 50% per chi è già cliente di Infinity.