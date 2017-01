13 dicembre 2013 "Il trono di spade", fantasy con fantasia... erotica: la serie più nuda del 2013 Il sito Mr Skin, come tutti gli anni, ha stilato la classifica delle produzioni a più alto tasso di nudità, e le novità "Masters Of Sex" e "Orange Is The New Black" devono accontentarsi del podio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:36 - Si avvicina la fine dell'anno ed è tempo di fare bilanci. In campo di "nudità" televisive l'autorità è il sito Mr Skin, che ogni anno stila le sue classifiche specializzate. Ed ecco quindi le tre serie a più alto tasso di pelle esposta per il 2013. Al secondo e al terzo posto due novità come "Orange Is The New Black" e "Master Of Sex", mentre prima si conferma "Il trono di spade", saga fantasy dove abbonda la... fantasia erotica.

Giunta alla terza stagione, la serie tratta dai libri di George Martin, continua a tenere legata a sé i fan con intrecci sempre più avvincenti e con un tasso di bellezze discinte da fare invidia a produzioni sulla carta più legate all'argomento. Come in passato per "Spartacus", il connubio tra ambientazione storica e sesso sembra stimolare particolarmente la fantasia degli autori.



E così una serie come "Masters Of Sex", pur essendo perfettamente in tema, si piazza solo al secondo posto. Anche perché le scene dove i vestiti sono un optional non mancano di certo, ma a mitigare un po' la sensazione di "scandalo" ci sono il fatto che si tratta di una serie drammatica ispirata a una storia vera.



Terza piazza per "Orange Is The New Black", serie ispirata alle memorie di Piper Kerman, dove di fatto viene aggiornato il tema molto in voga negli anni 70 della situazione all'interno di un carcere femminile, con tanto di intrecci lesbo. Tanti nudi, qualche scena decisamente spinta ma... niente a che vedere rispetto ai giochini medioevali del "Trono di spade".