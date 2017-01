"Il Segreto" promosso su Canale 5

11:56 - Con "Il Segreto" Canale 5 ha sperimentato e vinto la gara degli ascolti tv. Domenica scorsa la puntata speciale della soap spagnola, eccezionalmente in onda in prima serata, ha vinto su ogni concorrenza con 3.795.000 telespettatori e il 15.80% di share. Numeri ragguardevoli che hanno portato alla conferma dell'appuntamento in prime time sempre alla domenica, a partire dal primo dicembre.

Il mese di novembre è il più visto di sempre con una media di 2.814.000 telespettatori, pari al 24.48% di share. Risultato che si incrementa ulteriormente tar i 15 e i 64 anni , raggiungendo il 26.16% di share. Nuovo record stagionale: la puntata di lunedì 18 novembre è stata vista da 3.059.000 telespettatori. La settimana dal 25 al 29 novembre segna un nuovo record storico per la soap spagnola: media di quasi 3.000.000 di telespettatori con il 25% di share.



Record anche sul Web: “Il Segreto” è il prodotto seriale più seguito della stagione sul portale www.video.mediaset.it. Nelle ultime 4 settimane “Il Segreto” ha superato il traguardo dei 3 milioni di visualizzazioni che vanno ad aggiungersi agli oltre 7 milioni di video visti da inizio programmazione.



La storia, ambientata nella Spagna rurale dell’inizio del XX secolo, segue gli intrecci amorosi di Tristan e Pepa. Gli attori che li interpretano, Alex Gadea e Megan Montaner, sono amatissimi oltre che in Spagna anche nel nostro Paese.