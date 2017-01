"Il segreto" ora raddoppia

10:03 - "Il Segreto", la soap fenomeno televisivo dell'anno, raddoppia: grazie all'ottimo risultato di ascolti su Canale 5 sia in daytime che in prime time, Mediaset ha deciso di puntare sulla curiosità dei fan più recenti verso la soap, che non hanno visto le prime puntate andate in onda la scorsa estate. Dal 9 dicembre, Rete4 manderà in onda le prime puntate alle 19:40, dal lunedì al venerdì.

I primi episodi della soap saranno seguiti, alle 20.30, dalle nuove puntate di "Tempesta d'amore", che slitta di un'ora rispetto al solito orario e prende il posto di "Quinta colonna-Il quotidiano", di cui era stata annunciata la sospensione natalizia. Rete4 ha deciso di allargare la visione della serie ad un pubblico diverso, più largo, che rientra a casa dopo una giornata fuori. La soap ideata e realizzata in Spagna è interpretata da attori con esperienze teatrali, Megan Gracia Montaner ed A'lex Gadea, ed è ambientata nel piccolo borgo di Puente Viejo. Al centro del racconto de "Il segreto", la contrastata e romantica storia d'amore tra Pepa e Tristan, inquadrate in una saga familiare ricca di intrighi e giochi di potere.