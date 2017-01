"Il Segreto" di Alejandra Onieva a "Verissimo": "Sto con un modello"

08:34 - "Sono fidanzata da quattro anni con un ragazzo che si chiama Nicolas e fa il modello. Con me è molto protettivo e mi ha permesso di restare con i piedi per terra, nonostante il successo ottenuto da Il Segreto". Queste le parole di Alejandra Onieva, l'attrice che interpreta Soledad nella soap su Canale 5 "Il Segreto" e dal 9 dicembre anche su Retequattro, durante la sua prima intervista televisiva in assoluto a "Verissimo".

Personaggio molto amato nella serie spagnola, per la sua dolcezza e per il suo destino sfortunato, nella vita reale Alejandra è una ragazza allegra e con molti progetti per il futuro. A Silvia Toffanin racconta: “Per i prossimi due anni mi vedrete ancora recitare nel Segreto” ma, in futuro, mi piacerebbe fare cinema e andare a lavorare all’estero, magari venire a girare un film qui in Italia”.



“Il Segreto”, la soap fenomeno televisivo dell’anno - oltre alla consueta programmazione su Canale 5 - ricomincia su Retequattro dal 9 dicembre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.40.