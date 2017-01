12:31 - Con un record di ascolti di quasi tre milioni e mezzo di telespettatori ed una share che ha sfiorato il 27%, "Il segreto" debutta in prima serata su Canale 5 domenica 24 novembre. Un appuntamento eccezionale con la soap opera spagnola incentrata sull'appassionante e tormentata storia d'amore tra la bella Pepa Balmes (l'attrice aragonese Megan Gracia Montaner), ed il romantico Tristan (l'attore valenciano Alex Gadea).

In Spagna la soap è giunta alla sua terza stagione raggiungendo al momento un totale di ben 700 puntate. "Il segreto di questa soap è che da subito noi attori abbiamo lavorato molto bene insieme e siamo addirittura diventati amici fuori dal set" ha confessato l'attore spagnolo Jonas Berami (Juan Castaneda) a "Verissimo".



Amatissimo delle fan, Jonas ammette però di essere già impegnato: "Sono fidanzato con una ragazza molto bella che fa la giornalista". Infine, parlando dei suoi progetti per il futuro, l'attore ha dichiarato: "In Spagna mi piacerebbe lavorare in un film di Pedro Almodovar , mentre in Italia con Roberto Benigni".