"Idol no Ana", dal Giappone un talent molto hard

11:09 - Si sa che i giapponesi si caratterizzano per la loro fervida fantasia. Tutto questo si riversa anche in televisione. Dopo la mezzanotte va in onda in una tv locale il talent ad alto tasso erotico "Idol no Ana" (in inglese "An Idol's Hole"). In tutto 99 sexy concorrenti da luglio a settembre si sono sfidate a colpi di prove al limite della pornografia per aggiudicarsi sei fasce di "Ragazze immagine dell'anno". Ascolti garantiti.

Tra le prove da superare c'era quella in cui le concorrenti dovevano sfilare le calze di un manichino solo con l'utilizzo dei piedi, oppure dovevano leccare e assaporare dei gusti speciali per indovinarne la provenienza... Il tutto condito da provocazioni, corpi nudi e tanta voglia di emergere.