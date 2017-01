"I Griffin", il cane Brian è ancora vivo

15:26 - La morte del cane Brian ha scosso i fan de "I Griffin" che si sono mobilitati sul Web per farlo "tornare in vita". Ora il creatore Seth MacFarlane ci ha ripensato e con una speciale "macchina del tempo" ha fatto sì che Stewie tornasse in tempo per salvare Brian dall'incidente automobilistico. "Non penserete davvero che avevamo ucciso Brian? Dovremmo essere completamente fatti! Grazie per esservi preoccupati così per lui", ha detto MacFarlane.

Da qualche giorno si rincorrevano le voci di un ritorno di Brain in occasione della puntata natalizia. Una sorta di miracolo per esaudire il desiderio del piccolo Stewie, che dopo la scomparsa del suo amico a quattro zampe non riesce più ad andare avanti. Ed ecco che nella puntata di domenica il piccolo evento è avvenuto e i fan della serie hanno tirato un sospiro di sollievo.