"Grande Fratello 13", via ai provini

12:50 - Dopo un anno di stop, riparte il "Grande Fratello". E' in onda su Canale 5 ed è visibile sul sito www.grandefratello.mediaset.it il promo che annuncia la partenza degli open casting della tredicesima edizione del reality show, attesa a gennaio sulla sulla rete ammiraglia Mediaset, condotta da Alessia Marcuzzi e prodotta da Endemol Italia.

Le prime due tappe del tour si terranno a Bari, il 25 e il 26 ottobre (al Grand Hotel Leon D'Oro in Piazza Aldo Moro, 4), e a Bologna, l'8 e il 9 novembre (Wobinda Ex Circolo Mazzini in Via Emilia Levante, 6). Gli open casting faranno poi tappa a Milano, Salerno e Roma. Tutte le informazioni sono sul sito www.grandefratello.mediaset.it dove è possibile trovare anche le altre modalità per accedere alle selezioni. E' possibile anche fare il casting online: basta registrarsi, dare alcune informazioni essenziali, allegare una foto e, volendo, anche un breve video. Sul sito spazio anche alle date aggiornate dei casting itineranti per tutto il paese, effettuati, su licenza di Endemol Italia, dall'agenzia Premiere, con la collaborazione tecnica di Wobinda Produzioni. Inoltre, sono indicate le città - in Italia e all'estero - in cui Grande Fratello sta facendo scouting: nelle piazze, nelle università, nei bar, e in molti altri luoghi di ritrovo, i redattori del programma possono fermare chiunque per proporre un provino. Tutta la fase di preparazione del programma, con curiosita', foto e video di backstage, indiscrezioni, materiali inedito e molto altro potra' essere seguita sui social network: su Facebook alla pagina https://www.facebook.com/grandefratello, su Twitter con il profilo @GrandeFratello e l'hashtag #gf13 e su Instagram con il profilo grandefratellotv.