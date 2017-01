"Glee", Matthew Morrison: "Canto gli anni 50 e mi sposo perché voglio diventare papà"

10:03 - Matthew Morrison non è solo l'attore che presta il volto al professor Will Schuester di "Glee" ma anche un cantante. Al suo attivo ha tre album. Gli ultimi due prodotti da Adam Levine ("mi ha proposto di diventare il mio produttore"): "Where It All Began" e "A Classic Christmas". "Amo la musica anni 50 e 60 - ha detto l'attore -, raccontano delle storie". A breve Matthew si sposerà con Renee Puente: "Voglio diventare un buon padre".

Come sei riuscito a farti produrre da Levine?

Siamo amici, abitiamo nella stessa città Los Angeles. Un giorno mentre chiacchieravamo gli ho detto 'mi piacerebbe fare un disco con una grande orchestra' e lui mi ha risposto 'facciamolo!'. Non scherzava...



Cos'è successo dopo?

Ho inciso Where It All Began" e "A Classic Christmas" con un'orchestra di sessanta elementi e Adam mi ha lasciato totale libertà.



Un lusso considerando la crisi discografica...

La crisi nella musica c'è e si vede. Le major non sanno più cosa inventarsi al contrario le piccole etichette indipendenti stanno facendosi spazio con tante belle idee.



Come mai ami così tanto la musica anni 50?

La mia fonte di ispirazione è Gene Kelly. Cerco di rifarmi un po' alla sua arte. Era un classico attore, ballerino e cantante e non c'è nessuno come lui nella nostra generazione. Spero di dare il buon esempio.



"Glee" è arrivato alla quinta serie, ci sarà un omaggio allo scomparso Corey Monteith?

Sì alla terza puntata (il nuovo episodio in onda il 22 novembre su Sky Uno, ndr) ma in realtà in suo nome emerge in ogni puntata perché lui farà sempre parte del telefilm.



Cos'hai in comune con Will Schuester?

L'amore per l'arte tanto che vorrei creare delle scuole di formazione artistica non solo in America. Siamo anche diversi perché non mi vestirei mai come lui (scoppia a ridere, ndr). Comunque da Will ho imparato ad aver pazienza, la stessa che lui ha con i suoi alunni.



Sarai ospite a "X Factor" in Italia. Avresti mai partecipato ad un talent come concorrente?

No. Ho fatto un percorso, la gavetta e ho pagato il dovuto. Ho iniziato nei teatri, nei centri sociali, fino a fare il corista a Broadway. Dopo sono iniziati i ruoli da protagonista.



E ora cosa accadrà?

Di sicuro ci sarò nella sesta ed ultima serie di "Glee". Mi sposerò presto. Voglio diventare un buon marito e padre.