"Glee" ha dato l'ultimo saluto a Cory Monteith

14:06 - E' andato in onda negli Stati Uniti "The Quarterback", l'atteso episodio di "Glee" dedicato alla celebrazione di Cory Monteith, l'attore scomparso qualche mese fa. Quasi otto milioni di spettatori hanno seguito la puntata, tra entusiasmo e commozione. Ma non a tutti è piaciuta: gran parte della critica ha sottolineato come la scomparsa del personaggio di Finn non sia stata spiegata adeguatamente.

Davanti al televisore si è messa anche buona parte del pubblico che in questi anni aveva abbandonato la serie strada facendo. Le esibizioni sono state tutte cantate dai membri del cast storico: Amber Riley ha intonato "I'll Stand By You", Kevin McHale e Chord Overstreet "Fire And Rain", Naya Rivera ha cantato "If I Die Young" e Mark Salling "No Surrender". Infine Lea Michele ha eseguito "Make You Feel My Love".



Un episodio dove si vedono gli ex studenti tornare nella scuola a un mese dalla scomparsa di Finn per ricordarlo, senza però spiegare i perché della scomparsa. E proprio questo non è piaciuto a chi ha criticato l'episodio. D'altro canto la scelta degli autori è stata chiara: ricordare Finn-Cory per quello che ha fatto in vita e non per la sua tragica morte.