"Glee" al capolinea, ufficializzato lo stop

09:31 - "Glee" chiuderà i battenti dopo la sesta stagione. A confermarlo ufficialmente il creatore Ryan Murphy durante una serata-evento organizzata a New York dalla Fox, network su cui va in onda lo show. "L'ultimo anno era disegnato intorno alla relazione tra Rachel e Finn, ho sempre avuto questo finale in mente - ha spiegato - Dopo la tragedia di Cory [Monteith ndr.] ho pensato ad un'alternativa che fosse una sorta di tributo".

"Ho sempre avuto in mente la scena finale e il personaggio di Cory ne faceva parte. Dopo la sua morte sono andato a parlare con il network per decidere come potevamo chiudere lo show. Quando succede una tragedia come questa devi fermarti a riflettere, per capire cosa vuoi fare. Noi abbiamo scoperto cosa fare e credo sia molto soddisfacente".



E per il futuro Murphy non esclude una rinascita di "Glee", magari con un nuovo cast: "Non voglio anticipare cosa accadrà. Mai dire mai, se scopriremo un nuovo gruppo di ragazzi di talento perché no? Ma per ora pensiamo alle prossime due stagioni".