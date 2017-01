"Ghost", il film-cult diventa una serie tv

11:19 - A più di 20 anni di distanza "Ghost" è pronto a far piangere una nuova generazione di spettatori. Il film-cult del 1990 interpretato da Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg è infatti pronto ad approdare sul piccolo schermo grazie alla Paramount Television, che ha ordinato un pilot in vista della serie tv. A curare la sceneggiatura Akiva Goldsman (premio Oscar per "A Beautiful Mind") e Jeff Pinkner ("Fringe", "Alias").

"Siamo entusiasti di collaborare con Akiva e Jeff all'adattamento di questo classico del cinema - ha fatto sapere la presidente della Paramount Television Amy Powell - Sono due creativi a tutto tondo, esperti e di talento".