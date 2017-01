"Game of Thrones" è la serie tv più scaricata del 2013

08:35 - Per il secondo anno consecutivo è "Game of Thrones" ad aggiudicarsi il titolo di serie tv più scaricata dell'anno. Secondo la classifica stilata da TorrentFreak - che tiene conto solo degli Stati Uniti - il kolossal fantasy nel 2013 ha raggiunto i 5,9 milioni di download illegali. Al secondo posto la pluri-premiata "Breaking Bad" (4,2 milioni), mentre al terzo posto trovano spazio gli zombie di "The Walking Dead" (3,6 milioni).

Quarto posto per la combriccola di nerd di "The Big Bang Theory" (3,4 milioni); mentre l'ultima stagione di "Dexter" si ferma a quota 3,1 milioni, perdendo ben tre posizioni rispetto al 2012. In calo di due posizioni anche la sit-com di successo "How I Met Your Mother" (3 milioni); mentre in settima posizione fa il suo debutto il legal drama "Suits", scaricato 2.6 milioni di volte.



A chiudere la top-ten il thriller a puntate "Homeland" (2,4 milioni di download) e due new-entry: lo show tv canadese a fondo storico "Vikings" (2,3 milioni) e il Robin Hood moderno protagonista di "Arrow", fermo a 2,2 milioni.