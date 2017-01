"Fashion Style", via alla finalissima

09:43 - Alto tasso di adrenalina per gli ultimi due appuntamenti con "Fashion Style", condotto da Chiara Francini, in onda lunedì 16 e martedì 17 dicembre, in prima serata su La5. Giurata guest della puntata in onda lunedì 16 dicembre sarà Claudia Galanti, mentre martedì 17 siederanno accanto ad Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Cesare Cunaccia, la stilista Kristina Tarditi (del marchio Kristina T) e il direttore del settimanale Tu Style Marina Bigi.

Le squadre giunte alla fase finale del primo talent italiano dedicato alla moda sono la squadra Magenta e la squadra Verde. I due team dovranno sfoderare tutto il loro talento per affrontare la sfida più impegnativa: realizzare una capsule collection composta da quattro capi. La squadra che riuscirà (per l’originalità degli abiti, il portamento della modella, il make up e l’acconciatura) a convincere la giuria si aggiudicherà la prima edizione di "Fashion Style".



In palio per ognuno dei concorrenti del team vincente una concreta opportunità di crescita professionale nel loro campo. Il fashion designer della squadra vincitrice di “Fashion Style” si assicurerà uno stage presso l’ufficio stile Morellato e creerà l’abito che Alessia Marcuzzi indosserà nella finalissima della prossima edizione del Grande Fratello. Naj-Oleari premierà Il miglior make up artist con un corso di perfezionamento altamente professionale presso la International Making Beauty Academy di Milano.



La concorrente vincitrice come modella avrà l’opportunità di diventare il volto Naj Oleari Make up 2014. Il miglior hair stylist parteciperà ai prestigiosi lanci moda GoCoppola, sulle nuove tendenze primavera-estate 2014 e autunno-inverno 2014, diretti dal testimonial artistico Mauro Situra. Infine, il magazine femminile Tu Style realizzerà un servizio di moda con il supporto e la collaborazione dell’intera squadra vincitrice.