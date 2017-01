"Fashion Style", i primi concorrenti

09:26 - Durante la prima puntata di "Fashion Style" condotta da Chiara Francini, in onda ogni lunedì in prima serata su La5, sono stati promossi i primi due stilisti (Ivan Iaboni e Marthia Saracino) e gli hair stylist (Valerio Adami e Dario De Angelis). Tutti sono stati giudicati da Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Cesare Cunaccia.

“Fashion Style” vede in gara 16 giovani, provenienti dalle più importanti scuole del settore e con un solo sogno nel cassetto: sfondare nel mondo della moda. I concorrenti, selezionati tra le oltre mille candidature arrivate in redazione, formeranno 4 team creativi, composti ognuno da uno stilista, una modella, un make-up artist e un hair stylist.



Le 8 puntate del programma si articoleranno in 2 fasi. Nelle prime 4 puntate verranno selezionati i concorrenti che andranno a formare i diversi team. Nelle successive 4 puntate si entrerà nel vivo della competizione a squadre. Attraverso varie prove legate alle singole professionalità in gara, i ragazzi si contenderanno la vittoria finale.