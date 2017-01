"Drive In" torna a far ridere dopo 30 anni

12:09 - "Drive In" è stato il programma cult degli anni 80, ideato da Antonio Ricci. Per il trentennale lo show torna in sei dvd con il meglio delle puntate andate in onda dal 1983 al 1988. Ciascuno dei dvd, in vendita ogni settimana, è curato dal professore Fabio Freddi, esperto di comunicazione. Oltre agli sketch, sono stati inseriti brevi interventi di Freccero, Guglielmi e Mughini. Arriva anche un documentario in onda il 4 dicembre su Canale 5

Il programma, come ha raccontato Antonio Ricci durante una conferenza stampa negli studi Mediaset a Segrate, è nato quasi solo per sua volontà. L'ideatore ha raccontato che Berlusconi non era molto convinto di quell'accozzaglia di comici, conduttori e belle donne che voleva mettere insieme. "Mi disse 'ma perché ci tiene tanto'? - ricorda - Poi mi lasciò fare e credo solo per impedirmi di andare in Rai a firmare un altro Fantastico".



Così cominciò il successo su Italia 1. "A proposito, mai andati in onda su Canale 5 - ha voluto precisare Ricci - Loro ci provano a dirlo perché siamo l'unico programma di cui ci si ricorda di quegli anni, altro che i vari Grand Hotel, Risatissima, Premiatissima, dai grandi nomi e i costi faraonici".



Ma è soprattutto dall'accusa di essere all'origine di tutti i mali, della volgarita', dei vizi, in tv e nella societa', che Ricci tiene a difendersi. E non solo con i Dvd ma anche con un documentario, realizzato da Luca Martera in onda su Canale 5. "C'è stata una vera e propria campagna revisionista su Drive in, siamo stati oggetto di critiche e polemiche qualche volta in buona fede, ma soprattutto in malafede - ha concluso Ricci - Siamo stati additati come gli ispiratori degli anni '80, mentre noi ne eravamo lo specchio, la critica feroce, siamo stati una trasmissione profetica: ora abbiamo le prove documentate".



I sei dvd di "Drive In - 30 anni" usciranno in edicola settimanalmente a 9.90 euro. E' possibile acquistare la confezione completa anche sul sito fivestore.it in offerta speciale a 59.90 euro. Dal 26 novembre a 14.90 euro, in libreria, ci sarà la versione deluxe di "Drive In - 30 anni", dvd e un libro di 48 pagine con tante curiosità. Infine per commentare e scambiare aneddoti e ricordi legati alla trasmissione cult l'hashtag ufficiale su Twitter è #drivein30anni