"Drive In - L'origine del male", il documentario sbarca su Canale 5

09:20 - Il cocker Has Fidanken, il paninaro, il dottor Vermilione, il Tenerone... Su Canale 5 arriva in prima serata mercoledì 4 dicembre "Drive In - L'origine del male", documentario che ripercorre la storia del varietà comico-satirico di Antonio Ricci, che venne trasformato da alcuni nella matrice di ogni turpitudine. Con sprezzo del ridicolo, il varietà di Italia 1 all'epoca fece esibire per primo un numero impressionante di comici.

Il documentario di Luca Martera che, in occasione dei 30 anni di Drive In, andrà in onda su Canale 5 mercoledì 4 dicembre alle 23.20, dedica un notevole spazio a come negli anni 70-80 le donne erano rappresentate da giornali, pubblicità, cinema e tv.



Pippo Baudo, Walter Veltroni, Tinì Cansino, Ciriaco De Mita, Enrico Vanzina, Gad Lerner, Luca Mastrantonio sono solo alcuni dei protagonisti che, assieme ad Antonio Ricci, rievocheranno quello "spirito del tempo" tra compromessi pentapartitici, crisi rosse e nere d'identità, soldi facili e difficili, mode effimere e una libertà di parola più ampia di oggi, senza la melassa buonista e il politicamente corretto.