"Downton Abbey", torna la Belle Epoque di successo

15:58 - Arriva il 12 dicembre su Rete 4, in prima visione assoluta per l'Italia, la terza stagione di "Downton Abbey", la serie di culto britannica ambientata nell'epoca edoardiana. In Gran Bretagna si è appena giunti alla fine della quarta stagione sul canale ITV con una media di 11,8 milioni di telespettatori. Ma ci sarà una quinta stagione.

Una serie che ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo (27 Paesi) con la sua minuziosa ricostruzione di un mondo perduto, fotografato un attimo prima del suo dissolvimento. La ricerca dei costumi e la ricostruzione storica dell'epoca edoardiana sono parte integrante di questa saga televisiva ambientata nella Gran Bretagna che suscita ancora fascino e interesse negli amanti della Belle Epoque, indaga le vicende di tre diversi ceti sociali: gli aristocratici proprietari della tenuta, i domestici che sono al loro servizio e i ricchi borghesi.



Ambientata in un castello dello Yorkshire a cavallo della prima guerra mondiale, le vicende dell'aristocratica famiglia Crawley si intrecciano a quelle dei suoi domestici. Firmata dal premio Oscar il barone Julian Fellowes ("Gosford Park"), dopo aver vinto valanghe di premi, la serie in costume ispirato moda, arte e letteratura. Ha raccolto ampi consensi di pubblico e ben poche critiche negative anche grazie ai dialoghi, sempre densi di humour elegante.



A una sceneggiatura perfetta si associa un cast di altissimo livello: su tutti l'impareggiabile Maggie Smith nella parte di Lady Violet contessa madre di Grantham. Nella terza stagione promette scintille l'ingresso nella serie dell'esuberante attrice premio Oscar Shirley MacLaine, chiamata a vestire i panni di Martha Levinson, la madre di Lady Cora (Elizabeth McGovern). "E' l'opposto di Violet", spiega Sir Fellowes. Giunta ad Highclere Castle dal Nuovo Mondo e corredata da linguaggio ruvido e pensiero liberale da autentica parvenue, Martha è il perfetto alter ego della Contessa di Grantham, interpretata appunto da Maggie Smith.