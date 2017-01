"Downton Abbey", nozze in vista per Edith Crawley e Sir Anthony Strallan

07:30 - Dopo il matrimonio tra Lady Mary e Matthew Crawley, a "Downton Abbey" - in onda giovedì 26 dicembre, in prima serata, su Retequattro - è ancora tempo di fiori d'arancio. La secondogenita Edith Crawley (Laura Carmichael) è "pronta a non vivere più all'ombra della sorella Mary" e a sentirsi per la prima volta protagonista di un evento ad Highclere Castle, sposando Sir Anthony Strallan.

"La Prima Guerra Mondiale è stata terribile, ma Edith ne esce più indipendente, libera e fiduciosa in sé stessa - spiega l'attrice - Ora per lei l'unione con Sir Anthony diventa una priorità perché, in realtà, è annoiata: le manca la guerra".



A proposito dell'ingresso di Shirley MacLaine nel cast, la Carmichael racconta che l'impatto con l'attrice Premio Oscar è stato difficile: "Quando è scesa dall'auto, Brian (Percival, il regista) ha raggiunto me, Michelle (Dockery) e Jessica (Brown-Findlay) dicendo Ragazze, chiudete la bocca. È vostra nonna, non Shirley MacLaine. Provate a tranquillizzarvi. Ma è difficile ricordarsi di recitare quando si è completamente in soggezione!".