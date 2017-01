"Downton Abbey", cattivi odori sul set perché manca il servizio lavanderia

10:56 - "Downton Abbey" è una delle serie più amate degli ultimi anni, ma sul set si respira un'aria decisamente "pesante". Colpa degli abiti degli attori, che emanano un cattivo odore perché non vengono mai lavati. "Puzziamo e non ci lavano i costumi - si lamenta l'attrice Sophie McShera, che nella serie interpreta la servetta Daisy - Usano queste strane pezze, che sono cucite dentro gli abiti all'altezza delle ascelle e che vengono lavate a parte".

La carriera di Sophie McShera, che in Downton Abbey interpreta l'aiuto-cuoca Daisy, è in ascesa e l'attrice si è aggiudicata recentemente il ruolo di una delle sorelle cattive di Cenerentola nel nuovo adattamento cinematografico di Kenneth Branagh. "Ho dovuto provarmi le parrucche più ridicole e i costumi erano fantastici - ha rivelato entusiasta - Ho cambio look 13 volte, più di quanto abbia fatto negli ultimi cinque anni a Downton Abbey. Mi sentivo splendida, anche nel ruolo della sorella brutta". Speriamo per lei che, con tutti questi cambi d'abito, sul nuovo set sia attivo il servizio lavanderia.