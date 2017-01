11:30 - E' ufficiale: "Downton Abbey" avrà una quinta stagione. I fan della serie tv trasmessa da Retequattro possono dunque gioire. D'altronde gli ottimi ascolti, nel Regno Unito e in tutte le altre parti del mondo, hanno convinto la rete Itv ha rinnovare il dramma. In Italia la terza stagione arriverà l'8 dicembre.

Intanto Rob James-Collier, che veste i panni del domestico gay, fa sapere al "Belfast Telegraph" che sul set preferisce baciare un uomo: "Perché quando baci una ragazza ti preoccupi di quanto è robusto il suo fidanzato, se sta assistendo alla scena e sta per riempirti di botte e come reagirà tua moglie... anche se guardando la scena del bacio mi ha detto 'non mi hai mai baciato in quel modo'...".