"Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane" tornerà in tv

10:57 - A due anni di distanza dalla chiusura del set sembra che ci sarà una reunion speciale per una puntata di "Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane". Trattative serrate per le star Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman e Marcia Cross che stanno giocando al rialzo per il cachet. Intanto la sceneggiatura è in fase di scrittura.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dallo staff vicino allo sceneggiatore storico Marc Cherry, sembra che la puntata parta dieci anni dopo la fine della serie con un grande incendio divampato a Wisteria Lane che ha distrutto quasi tutte le case. La polizia scopre per caso un bunker pieno di segreti e c'è da scommettere che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare.



Per ora è tutto in lavorazione e nulla c'è di certo fino a quando le protagoniste della serie non firmeranno e la produzione della serie concluderà le ultime mosse burocratiche.