"Cult" tra fiction, thriller e mistero

14:05 - Dal 25 ottobre su Premium Action in onda in prima visione tv la serie thriller "Cult". Appuntamento ogni venerdì in prima serata. La storia ruota attorno a una serie tv intitolata, appunto, "Cult" e alla scomparsa misteriosa di un fan del telefilm.

Suo fratello Jeff Sefton (Matt Davis), giornalista-blogger investigativo, comincia ad indagare. Nella sua ricerca, il protagonista scopre che il serial tv è legato all’emulazione di alcuni crimini commessi durante la trasmissione.



Jessica Lucas interpreta Skye Yarrow, assistente alla produzione di “Cult”; Alona Tal è Marti Gerritsen, l’attrice che dà vita alla detective protagonista del serial; Robert Knepper veste i panni di Roger Reeves, anch’egli nel cast di “Cult”.



Tra “Videodrome” e “Quinto Potere”, la serie è ideata da Rockne S. O’Bannon e vanta la firma DOC, da produttore esecutivo, di Josh Schwartz (“The OC”, “Gossip Girl”, “Chuck”). Stephanie Savage, Len Goldstein, Jason Ensler e lo stesso O’Bannon sono gli altri produttori esecutivi. Tim Jones compone la colonna sonora.