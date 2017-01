"Cotto e mangiato" con i giovani chef

09:23 - Dal 18 novembre dal lunedì a venerdì alle ore 12.15 su Italia 1, torna "Cotto e mangiato - Il menù del giorno". Ogni puntata verranno riproposte quattro ricette già realizzate e andate in onda ma, ad arricchire gli appuntamenti di questa stagione, Tessa Gelisio si metterà ai fornelli per realizzare una ricetta di alta cucina con dei giovanissimi futuri chef che arrivano da una scuola alberghiera.

In più un ospite tra cuochi, nutrizionisti, esperto d’acquisti o di forma fisica, approfondirà i temi affrontati nella puntata, per dare piccoli consigli “cotti e mangiati”. Attraverso il sito www.cottoemangiato.studioaperto.it si potrà scrivere per ricevere piccoli e grandi consigli da Tessa proprio durante le puntate di “Cotto e Mangiato – Il menù del giorno”.