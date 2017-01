"Colorado", ondata di risate su Italia 1

10:43 - Lunedì 30 settembre in prima serata su Italia Uno, il terzo appuntamento con la comicità di "Colorado" condotto da Paolo Ruffini in compagnia di Lorella Boccia e Olga Kent. Tra le novità della puntata, il comico e cabarettista Leonardo Manera, nei panni del Dottor Mazza, ci racconta come arrangiarsi con i tagli nella sanità.

E poi l’abilissimo Leonardo Fiaschi, volto già amato dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Italia's Got Talent, a Colorado nei panni dello chef più perfido e famoso del mondo, Gordon Ramsay. Altra novità e un graditissimo ritorno femminile: Margherita Antonelli, attrice di televisione e teatro che interpreta la esplosiva cantante romagnola di liscio Daccela Maranini, amante degli uomini di ogni genere ed età.



Fanno poi gradito ritorno i Turbolenti nei panni dei personaggi più amati dal pubblico giovane del programma, i Turbotubbies, mentre Alberto Farina ci racconta i suoi esilaranti ricordi sulla scuola, e Fabrizio Casalino, nei panni del super giovane Mirko, è alle prese con il cucciolo di cane della madre.