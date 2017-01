14 dicembre 2013 "Centovetrine" al giro di boa delle 3000 puntate tra intrighi e ritorni La soap tutta italiana di Canale 5 ha raggiunto venerdì 13 l'importante traguardo. E si prepara ai nuovi episodi dove tornerà Roberto Alpi nei panni di Ettore Ferri Tweet google 0 Invia ad un amico

14:23 - Un nuovo importante appuntamento per "Centovetrine", la soap di Canale 5 tutta italiana, ambientata a Torino. Venerdì 13 dicembre ha raggiunto il traguardo delle 3000 puntate. E per la gioia di tutti i fan, all'inizio del nuovo anno ritornerà un personaggio amatissimo come quell'Ettore Ferri interpretato da Roberto Alpi. Ma i festeggiamenti non sono finiti: l'8 gennaio infatti la soap compirà 13 anni.

"Centovetrine" andrà in onda fino al 20 dicembre, per poi fermarsi per la pausa natalizia e riprendere il 7 gennaio. I nuovi episodi saranno ricchi di colpi di scena, Cecilia (Linda Collini) e Damiano (Jgor Barbazza) continueranno ad indagare per trovare il vero assassino di Oriana e scagionare l'amico Ivan Bettini (Pietro Genuardi) e Cecilia suo malgrado troverà un nuovo indizio contro Zeno (Massimiliano Vado). Intanto Leo cercherà di sedurre Laura per allontanarla da Sebastian ma Carol contro ogni aspettativa sarà turbata dalle mosse dell'uomo.



Laura (Elisabetta Coraini) si convincerà definitivamente che è stato Sebastian a cercare di incastrarla per il tentato omicidio di Margot e troverà conforto tra le braccia di Brera. Jacopo (Alex Belli) e Fiamma (Caterina Misasi) si godranno un momento di pace nella splendida cornice del mare ligure, Sebastian (Michele D’Anca) scoprirà la vera identità di Leo e, tra i due, arriverà il momento della resa dei conti con conseguenze drammatiche. Adam e Sveva diventeranno alleati per dividere Viola e Brando e per conquistare i loro cuori.



