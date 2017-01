"Capodanno on Ice" con i campioni

08:55 - Mercoledì primo gennaio alle 21.10 Italia 1 inaugura l'arrivo del nuovo anno con un magico e suggestivo evento di pattinaggio: dal Palavela di Torino andrà in onda "Capodanno on Ice", presentato da Cristina Chiabotto. Gli atleti internazionali si esibiranno in coreografie artistiche mozzafiato, tra momenti di cabaret e musiche interpretate dal vivo dall'orchestra Cantelli.

“Capodanno on Ice” riunisce i grandi del pattinaggio artistico mondiale: scenderanno in pista lo statunitense oro ai Giochi Olimpici di Cargary 1988 Brian Boitano, alla sua prima apparizione in Italia. Inoltre, saranno presenti fenomeni internazionali del calibro di Tomas Verner, Laura Lepisto e le coppie Zaldua/Sukhanov e Bobrova/Soloviev. Tra gli atleti italiani, l’argento agli Europei 2009 Samuel Contesti e il duo Berton/Hotarek. Confermata anche la presenza degli acrobati del ghiaccio Ekaterina ed Alexander Chesna.



Il commento è affidato alla giornalista Lucia Blini e a Silvia Fontana, cinque volte campionessa italiana di pattinaggio.