23 dicembre 2013 "C'è Posta per Te" torna con i grandi divi Si parte l'11 gennaio Su Canale 5 e tra gli ospiti Patrick Dempsey e Gabriel Garko Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:21 - "C'è Posta per Te", il people show ideato e condotto da Maria De Filippi giunto alla 17esima edizione, torna in onda sabato 11 gennaio 2014 alle ore 21.10 su Canale5. Nella prima puntata ospiti: Gabriel Garko, Luciana Littizzetto e il divo "Grey's Anatomy" Patrick Dempsey. Per i prossimi appuntamenti sono previsti altri ospiti internazionali come il premio Oscar Charlize Theron e Orlando Bloom.

I protagonisti del programma sono ancora una volta i sentimenti, le emozioni della gente comune che cerca attraverso Maria De Filippi di ritrovare un figlio abbandonato, un marito lasciato. E ancora storie di ricongiungimenti e amori impossibili, amori di gioventù e belle sorprese. La novità di questa stagione è che la busta può raddoppiare e che i metaforici "muri" delle distanze da abbattere siano due. Spesso capita che i protagonisti delle storie scelgono di regalare un momento da sogno ad una persona a loro cara: l'incontro con il proprio beniamino, che sia una star del cinema, il cantante del cuore oppure il calciatore della squadra preferita.



"C'è Posta per Te" è molto amato anche all’estero. Il format originale è stato, infatti, venduto in ben 24 Paesi. Tra questi: Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Portogallo, Turchia, Marocco, Argentina, Perù, Venezuela, Belgio e Canada.