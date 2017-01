"Beautiful" sceglie nuovo Ridge, è Thorsten Kaye

09:08 - Grosse novità in vista per gli appassionati di "Beautiful". Dopo l'abbandono di Ronn Moss sarà l'attore tedesco Thorsten Kaye a vestire i panni di Ridge Forrester. Kaye farà il suo debutto negli Stati Uniti il prossimo 13 dicembre, mentre in Italia lo vedremo a settembre dell'anno prossimo. Una sfida attoriale non facile da affrontare, se si pensa che il suo predecessore ha convissuto con il personaggio per ben 25 anni.

Dopo un anno di assenza Ridge ricomparirà a Parigi per fare una sorpresa all'amata Brooke (Katherine Kelly Lang), che intanto si è fidanzata con Bill Spencer (Don Diamont). Un grosso cambiamento per il telespettatori di "Beautiful", che ha sorpreso lo stesso Kaye. L'attore infatti era stato chiamato dalla produzione per un ruolo anonimo e solo in seguito ha scoperto che avrebbe dovuto interpretare Ridge.