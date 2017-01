"Beautiful", Ridge rivuole Brooke

09:38 - La data si avvicina e con il debutto del nuovo Ridge, il 13 dicembre negli Usa, la soap opera più amata di sempre "Beautiful" è pronta a regalare nuove avventure e colpi di scena. Dopo l'addio di Ronn Moss, Thorsten Kaye è pronto a prendere il suo posto. Così il produttore storico Bradley Bell anticipa a Tv Guide: "E' pronto a riprendersi Brooke, ma con Katie..".

"Ridge torna con l’intenzione di riconciliarsi con Brooke - spiega - e lei è entusiasta di vederlo, ma ci sarà anche uno schiaffo. Del resto, lui l'ha lasciata in modo repentino e definitivo! Dal canto suo, Forrester si aspetta che Brooke sia rimasta ad aspettarlo, quindi subirà un forte shock quando verrà a conoscenza della relazione tra la donna e Bill. E oltre a star male per se stesso, soffrirà anche per Katie, che ritiene una donna dolce e sensibile, che ha superato molti ostacoli tra cui un trapianto di cuore. Non riuscirà a credere che Brooke stia facendo questo alla sua sorellina". Non solo, Bell lascia intendere che tra Ridge e Katie possa nascere qualcosa: "Tutto è possibile! Bill si è abituato ad essere l’unico gallo del pollaio, gli serve un po’ di competizione ed è proprio ciò che otterrà!". Insomma, Beautiful è sempre Beautiful.