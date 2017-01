"Arrow", una nuova stagione ricca di sorprese e azione

12:14 - Sta per arrivare in Italia la seconda stagione della serie tv "Arrow", con protagonista l'affascinate Stephen Amell. La serie-fenomeno della scorsa stagione tv torna sugli schermi - a ridosso della trasmissione Usa - con l'anteprima assoluta su Premium Action dal 22 ottobre, ogni martedì in prima serata. Per vederla invece su Italia 1 bisognerà attendere gennaio del 2014.

"Sono tornato per salvare la città... ho fallito! La battaglia è stata persa... In questa guerra, tutti abbiamo perso qualcosa...". Inizia così questa attesa seconda stagione, ricca di novità: i supereroi diventeranno addirittura due! Nella metropoli vigilata da Oliver Queen compare - o meglio, sfreccia - un nuovo personaggio (che altri non è che una vecchia conoscenza dei fumetti DC Comics): Flash, che farà il suo esordio nell'ottava puntata.



Ad interpretare il supereroe che corre e si muove più veloce del lampo è stato chiamato Grant Gustin, già visto in "Glee" e prossimamente al cinema nel film apocalittico "Affluenza". Gustin vestira' i panni dello scienziato dalla doppia vita Barry Allen, il quale capita a Starling City per indagare su una serie di rapine che riguardano il suo passato. Allen-Flash sarà presente in "Arrow" lungo tre episodi prima di sfrecciare in una propria serie "su misura" realizzata dal medesimo team produttivo di "Arrow"



Rispetto alla prima, inoltre, questa nuova stagione non sarà così all'insegna della fantascienza. "Non voglio che il pubblico pensi, guardandola, che si tratti di una serie sci-fi - ha detto il produttore esecutivo Marc Guggenheim -. Uniche concessioni saranno il rifugio-nascondiglio del protagonista Oliver Queen, ancor più dark e ricco di trovate estetiche, nonché i gadget avveniristici, ben più moderni di quelli della passata stagione".



Per gli appassionati della serie (o di Stephen Amell...), è disponibile su Five Store il calendario 2014 di "Arrow".