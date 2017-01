"Arrow" torna su Italia 1 con una nuova stagione ricca di sorprese

12:23 - La serie-fenomeno della scorsa stagione tv, la più vista con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori, torna su Italia 1 dal prossimo 10 gennaio (ogni venerdì alle 21.10) con una spettacolare seconda stagione in cui i super-eroi diventeranno tre. Oltre al protagonista Oliver Queen (Stephen Amell), farà la sua apparizione anche Flash (Grant Gustin) e la sexy eroina Black Canary (volto e corpo sinuoso di Caity Lotz).

Nella metropoli vigilata da Oliver Queen compare – o meglio, sfreccia - un nuovo eroe. Flash farà il suo esordio nell'ottava puntata, per poi dar vita a uno spin-off ad hoc con lo stesso team produttivo di "Arrow". Ad interpretare il super-eroe che corre e si muove più veloce del lampo è stato chiamato Grant Gustin, già visto in "Glee". Gustin vestirà i panni dello scienziato dalla doppia vita Barry Allen, che capita a Starling City per indagare su una serie di rapine che riguardano il suo passato.



Nella seconda stagione debutta anche la sexy Black Canary, interpretata da Caity Lotz. Il personaggio fa della sensualità il suo super-potere ed è abile nei combattimenti corpo-a-corpo, con un urlo ultrasonico capace di far perdere i sensi agli avversari. "E' una delle prime vere eroine femministe. La sua missione è quella di proteggere le donne, soprattutto quelle che subiscono abusi da parte degli uomini - ha dichiarato lo showrunner Andrew Kreisberg - La prima volta che la incontriamo è infatti impegnata in una missione notturna, mentre picchia alcuni uomini che tentano di violentare una donna".