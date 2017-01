09:51 - A pochi giorni dall'ingresso nella scuola più amata d'Italia il sogno si infrange. Il ballerino Valerio Moro è costretto a lasciare "Amici" in seguito ad un infortunio al ginocchio durante una prova di danza. A comunicare l'esito è uno degli autori, Luca Zanforlin, dopo aver letto il referto medico. Meglio non rischiare il recupero, così il sogno di Valerio finisce in un secondo.