"Amici" torna al sabato pomeriggio

09:44 - Sono ancora in corso i provini per entrare nella scuola del talento più ambita d'Italia che il 23 novembre riapre ufficialmente i battenti per dare un'opportunità ad aspiranti cantanti e ballerini artisticamente dotati. Torna su Canale 5 l’appuntamento del sabato pomeriggio alle 14.10 con il talent show di Maria De Filippi "Amici", giunto alla tredicesima edizione. Con tantissime novità.

Il corpo docente di Ballo è all'opera nelle selezioni di ballerini che sognano di ottenere un posto nell'accademia dello spettacolo della De Filippi, che negli ultimi anni ha permesso ai giovani artisti (quest’anno parteciperanno anche delle crew) più meritevoli di ottenere borse di lavoro per le più prestigiose scuole di ballo del mondo e di calcare le scene dei palchi più importanti. Accanto ai confermatissimi professori di Ballo Alessandra Celentano e Garrison Rochelle due nuovi professionisti diventano docenti: Kledi Kadiu e Veronica Peparini. Anche il corpo docente di Canyo è all’opera nelle selezioni di giovani interpreti, cantautori e bands che sognano di ottenere un posto nell’accademia dello spettacolo della De Filippi, che negli ultimi anni ha lanciato le nuove stelle del panorama musicale pop italiano, come Emma, Alessandra Amoroso e Moreno. Accanto ai confermatissimi Grazia Di Michele e Rudy Zerbi due new entry: Klaus Bonoldi e Carlo Di Francesco. Editore discografico il primo, musicista e produttore musicale il secondo, i due nuovi elementi del team in cattedra nel canto cercheranno di individuare i ragazzi dotati di quel particolare talento che potrà farli emergere.