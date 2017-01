"Amici", Luca Argentero pronto per il serale: "Rifarei con piacere il giudice"

09:50 - La tredicesima edizione di "Amici", condotta da Maria De Filippi, è iniziata sabato scorso ma c'è già chi ha voglia di ascoltare i talenti della scuola più amata d'Italia. Luca Argentero, giudice del serale dello scorso anno con Sabrina Ferilli e Gabry Ponte, è pronto per tornare: "Mi sono divertito moltissimo, lo rifarei subito e con grande piacere", ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Avevo un ruolo delicato, quello del giudice, - continua l'attore - ma non ero il protagonista. E per me quello è l'equilibrio perfetto". Non deve essere stato facile giudicare le esibizioni, anche se qualcuno l'ha accusato di essere stato spesso buono: "I concorrenti erano straordinari: che cosa dovevo fare, criticarli per forza? Se c'è da fare appunti, li faccio, ma se non ce n'è motivo...".