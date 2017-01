"Amici": chiusi provini, si parte a novembre

10:18 - Si sono chiusi i provini di "Amici" e ormai tutto è pronto per la tredicesima edizione del talent di Maria De Filippi che torna a novembre sempre su Canale 5. Tantissime le novità, a partire dal ritorno nella veste di professore di ballo di Kledi, il ballerino lanciato proprio dal programma. Non confermata invece ancora la presenza di Emma, che potrebbe essere sostituita da Annalisa Scarrone. Ma, per ora, sono solo rumors.

Per quanto riguarda il ballo, l'altra new entry oltre a Kledi è Veronica Peparini, mentre confermatissimi sono Garrison e Alessandra Celentano. I due nuovi docenti di canto sono Klaus Bonoldi e Carlo di Francesco che affiancheranno Rudy Zerbi e Grazia di Michele. La sfida sarà sempre tra due squadre, la bianca e la blu, capitante da due coach. Chi saranno?