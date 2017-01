"Amici", ancora un posto disponibile

14:16 - C'è ancora spazio per un altro talento nella classe di "Amici". A contendersi il banco Fanta quattro cantanti (Alessia, Angelo, Davide e Raoul) e tre ballerini (Alex, Giorgia e Paolo). Il più votato sulla fan page del brand il prossimo sabato entrerà a far parte della scuola. Un'ultima occasione per farsi notare e aspirare alla vittoria. Proprio lo scorso anno, infatti, il banco fu conquistato dal ballerino Pasquale Di Nuzzo, che arrivò quasi in finale.

Il concorrente che riceverà più preferenza sabato prossimo si aggiungerà così ai 26 ballerini e cantanti che hanno già preso posto nella classe. La sfida è ancora tutta aperta per questi sette aspiranti allievi.