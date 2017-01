"Amici" al via tra lezioni e studio

09:05 - La nuova classe di "Amici" è formata. L'impegno e lo studio, sono da sempre al centro della scuola del talent show di Maria De Filippi, per questo i nuovi allievi dovranno dimostrare ai professori e al pubblico a casa di meritarsi la grande chance che gli viene offerta con la speranza di arrivare alla fase serale del programma prevista per la primavera 2014. L'appuntamento è per l'11 gennaio alle 14.10 su Canale 5.

Dei 25mila che si sono presentati ai casting per entrare nella scuola del talento più ambita d’Italia, a farcela a oggi sono loro: per il canto Gloria Atzeni (maglia nera), Giada Agasucci, Nick Casciaro, Cesare Cernigliaro, Alessio Trimboli, Deborah Iurato, Paolo Macagnino, Miriam Masala, Sara Mattei, Giacomo Paci, i Dear Jack – band con Alessio Bernabei (frontman con maglia nera) insieme a Francesco Pierozzi, Lorenzo Cantarini, Alessandro Presti, Riccardo Ruiu, Simons – band con Leonardo Cristoni (frontman) insieme a Emanuele Bonini, Guglielmo Gibertini, gli Exxtra – gruppo rap formato da Milo, Isi, Momo e Milo (anche loro con maglia nera).



Per il Ballo: Giacomo Castellana, Angelo D’Aiello, Francesca Del Toro, Greta Giampietro, Cristian Lo Presti, Naomi Mele (maglia nera), Jacopo Paone, Christian Pace, Federica Rigoli, Letizia Rizzoni, gli Human Evolution (dance crew) con Simone Landini (frontman) con lui Dario Bacci, Stefano Medici, Alessio Diana, José Antonio Carrasco e Daniele Ingrassia. Quelli con la maglia nera verranno giudicati dai Professori dopo le vacanze attraverso esami o sfide dirette.



La striscia giornaliera di "Amici" (dal lunedì al venerdì) che racconta l’avventura quotidiana dei nuovi allievi andrà in onda su Real Time (canale 31) a partire dal 13 di gennaio alle 13.50 per cento puntate di quasi un'ora ciascuna.