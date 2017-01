"Amici 13", si completa la classe

09:10 - Dopo il successo dell'esordio con con 3.347.000 telespettatori e 19.77% di share, al via la seconda puntata di "Amici" condotta da Maria De Filippi, in onda sabato 30 novembre su Canale 5 alle 14.10. Sono stati già assegnati i primi 13 banchi su 27 disponibili e in questo appuntamento si chiuderà la classe della tredicesima edizione della scuola più amata d'Italia. L'ospite musicale è Alessandra Amoroso.

Fanno già parte di "Amici" per il canto: Deborah Iurato, EXxtra Band, Paolo Macagnino, Giacomo Paci, Simons Band, Cesare Cernigliaro e Miriam Masala. Per il Ballo : Giacomo Castellana, Valerio Moro, Human Evolution Dance Crew, Angelo D’Aiello, Greta Giampietro e Naomi Mele.



A valutare le esibizioni il corpo docente, formato da: per il canto l’editore discografico Klaus Bonoldi, il musicista e produttore musicale Carlo Di Francesco, la cantautrice Grazia Di Michele e l’esperto musicale e conduttore Rudy Zerbi. Per il ballo la commissione è formata dalla ballerina e coreografa Veronica Peparini, il ballerino, coreografo e conduttore Kledi Kadiu, la maitre de ballet Alessandra Celentano e il ballerino e coreografo Garrison Rochelle.