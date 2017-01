"Amici 13": i nuovi allievi della scuola

09:33 - La scuola più famosa d'Italia riapre i battenti. Eccezionalmente dall'Auditorium del Massimo di Roma, in onda la prima puntata della tredicesima edizione di "Amici", sabato 23 novembre alle 14.10 su Canale 5, condotta da Maria De Filippi. I professori di ballo e canto presentano i 27 nuovi allievi. Ospiti speciali sono Laura Pausini e il vincitore dello scorso anno Moreno.

Alla Direzione Artistica il coreografo e regista Giuliano Peparini che in questa stagione dirige anche il daytime. Ci sono delle novità nelle squadre dei professori. Al fianco dei veterani Ruby Zerbi e Grazia Di Michele, arrivano il produttore discografico Klaus Bonoldi e il musicista Carlo Di Francesco. Mentre per il ballo si segnala il ritorno di Kledi Kadiu, ballerino professionista di molte edizioni del talent show. C'è anche la new entry Veronica Peparini. Entrambi affiancheranno i volti "storici" Alessandra Celentano e Garrison Rochelle.



Quest'anno saranno scelti anche le crew band tra i ballerini ma anche i gruppi tra i cantanti. Porte aperte anche per i rapper, dopo il successo di Moreno lo scorso anno, cantautori e interpreti.



Due grandi ospiti inaugurano la 13esima edizione: Laura Pausini, che festeggia i vent’anni di carriera artistica con il suo nuovo album "20 – The Greatest Hits" e il rapper Moreno (vincitore della scorsa edizione), doppio disco di platino con l’album "Stecca" con un tour sold out.