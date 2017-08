1989, Bellezze al Bagno: Sabrina Salerno è rock per il suo "Gringo"

E' stata una delle donne simbolo della tv e della musica italiana anni '80 e '90, ottenendo un grande successo anche in tutta Europa. Sabrina Salerno ha invaso i sogni dei maschi italiani, con le sue misure da pin-up ed il suo look trasgressivo. Fu scoperta da Claudio Cecchetto, assoluto talent scout di fenomeni e, in questa clip, canta uno dei suoi singoli di successo, "Gringo". Uscito nel 1989, le permise di raggiungere (prima donna italiana a riuscirci), le alte vette della classifica dei singoli nel Regno Unito. Protagonista anche di un concerto all'Olimpisky di Mosca con 50.000 persone. Il palcoscenico? Quello di Bellezze al Bagno, varietà d'intrattenimento che andò in onda, tra il 1989 ed il 1993 su Canale 5 e Rete 4, dagli acquapark più famosi della riviera adriatica, tra cui l'Atlantica Park di Cesenatico, l'Aquafan di Riccione, l'Aquaria Park di Pinarella di Cervia e l'Aquabell di Bellaria Igea Marina.