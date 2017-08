Ha segnato un'intera generazione, ha fatto ridere grandi e piccini, ha precorso i tempi. Stiamo parlando di Drive In, lo storico programma di Italia 1, andato in onda per ben sei stagioni: dal 1983 al 1988. Ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio, riscosse un grande successo entrando prepotentemente nel nelle abitudini degli italiani di quel periodo. Satira, parodie e monologhi hanno dato il successo a tanti attori e comici, come Gianfranco D'Angelo, protagonista di questa clip. Qui interpreta l'eccentrico signor Armando, in compagnia del suo cane monocorde Has Fidanken. In quel programma, però, interpretò altri personaggi di successo, come il Tenerone (l'animale più buono del mondo) e le imitazioni di politici, come Spadolini, De Mita e De Michelis.