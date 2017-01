"Zelig", viaggio dietro le quinte del cabaret più amato della tv

11:15 - "Zelig" da 18 anni è una fabbrica di risate che lavora a pieno regime. Sul palco prendono vita gli sketch dei comici più amati dal pubblico, ma qual è il segreto del suo successo? "Tv Sorrisi e Canzoni" è andato a sbirciare nel backstarge dello show di Canale 5 e nella sala relax ha pizzicato il Trio Medusa e Michele Mozzati, uno dei papà di Zelig, al biliardino : "Sembra di essere tornati al liceo, anche se siamo vestiti da convention".

Geppi Cucciari e Gianni Morandi stanno provando la sigla, ma ad un certo punto il cantante grida: "Ferma! Mi è venuto il colpo della strega". Segue qualche attimo di panico, prima che il cantante scoppi a ridere: "Sto scherzando!".



Poi, mentre la Cucciari ritocca il trucco, Morandi ripassa le battute e ammette che "far ridere la gente è difficile, ci vuole tecnica. Sono a Zelig anche per prendermi un po' in giro. Fatto questo mi manca solo di condurre il tg!".

Intanto i comici ripassano i loro sketch. Ale e Franz, che hanno da poco festeggiato i vent'anni di sodalizio, mettono a punto il loro pezzo: "Stiamo mettendo i punti e le virgole. Quando saremo i conduttori con Ambra, invece, faremo da spalla ai comici ". Giovanni Vernia sta per trasformarsi nel cantante Mika e spiega che "un giorno ho chiamato Fiorello parlando con la voce di Mika. Lui mi ha passato sua moglie che c'è cascata: era fatta!".



Intanto tecnici e operatori si alternano sul palco per gli ultimi dettagli. Tra questi anche 'il vigile' Mariano Gesualdi. Attraverso una cuffia riceve le direttive del regista Massimo Fusi e organizza così le entrate e le uscite. Un lavoro non certo facile e svela anche chi è la più indisciplinata: "La più ingestibile è Anna Maria Barbera...".