"Zelig" tra risate e comicità con Teresa Mannino e Gerry Scotti

08:33 - Giovedì 20 novembre in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con la comicità targata "Zelig". Conduttori d'eccezione per una notte Teresa Mannino e Gerry Scotti. Sul palco anche Raoul Bova e Paola Cortellesi si mettono a disposizione dei Boiler in una bizzarra conferenza stampa. Linus gioca con il Trio Medusa e le loro Canzoni Travisate e il rapper Shade sfida in una gara di freestyle il 'fratello' Sdrumo (Alessandro Betti).

E ancora, Gerry Scotti torna alla guida di "Chi vuol essere Milionario" con due concorrenti sui generis: i vecchietti Ale e Franz. Marta e Gianluca coinvolgono i conduttori Gerry e Teresa nella loro ricerca dell’anima gemella attraverso lo speed date.



Inoltre, tra gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Linear4ciak: Antonio Ornano, Mr. Forest, Anna Maria Barbera, Maurizio Lastrico, i Senso d’oppio, Giovanni Vernia e molti altri.