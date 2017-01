"Zelig Event", dall'1 dicembre 4 serate per celebrare i 20 anni del cabaret della tv

Su Canale 5 prende il via "Zelig Event": 4 prime serate, dall'1 diecmbre, per celebrare i 20 anni del cabaret più famoso e longevo della tv italiana. Sul palco, due padroni di casa d’eccezione: la veterana Michelle Hunziker e Christian De Sica, al suo debutto sul palco del cabaret di Gino, Michele e Giancarlo Bozzo. I due conduttori si cimenteranno in numeri musicali rigorosamente live, per ricreare uno show che fonde il cabaret al varietà.