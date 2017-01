"Zelig" cerca nuovi comici, al via i casting in tutta Italia

Ripartono i casting di " Zelig ". “In attesa di tornare a breve, in prima serata su Canale 5, con una versione totalmente rinnovata, il programma riparte alla ricerca di nuovi talenti in giro per l'Italia", ha detto il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. Le audizioni prenderanno il via da Bari il 30 novembre, per poi spostarsi a Milano, il 14 dicembre, e Roma, il 13 gennaio 2016.

I provini nazionali di "Zelig" hanno consentito agli autori, capitanati da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, di scovare talenti divenuti negli anni tra i nomi più illustri dello spettacolo italiano tra i quali Antonio Albanese, Ale e Franz, Anna Maria Barbera, Checco Zalone, Katia e Valeria, Giovanni Vernia, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Mister Forest e molti altri. Tutte le informazioni per partecipare su www.areazelig.it e www.mediaset.it.



Le iniziative però non finiscono qui. Sono tanti i laboratori di "Zelig" attivi in tutta Italia, luoghi fisici in cui agli aspiranti comici hanno la possibilità di provare idee, definire uno stile o i tratti di un personaggio con il prezioso contributo degli autori e della direzione artistica di "Zelig". Sulla pagina Facebook di "Zelig by Bananas" (dai primi di novembre www.facebook.com/zeligbananas) si svolgerà il primo campionato della comicità italiana "Zelig Champions Lab", promosso anche da Mediaset.it. A colpi di condivisioni dei filmati realizzati da ogni laboratorio si sfideranno Arenzano, Fidenza, Puglia, Roma, Romagna, Torino e Toscana, un vero e proprio campionato articolato in sette giornate che si concluderà con una serata finale dal vivo a Milano nel maggio 2016. I vincitori potranno aspirare a partecipare alla prossima edizione di "Zelig" su Canale 5.